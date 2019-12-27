В два этапа приподнята орбита движения Международной космической станции. Работу по повышению орбиты выполнил грузовик Прогресс МС-13, который пристыкован к модулю Пирс. За два включения на 576 и 494 секунды скорость движение орбитального дома была увеличена более чем на 1 метр в секунду. Орбита была поднята на 1 километр и 800 метров.

В два этапа приподнята орбита движения Международной космической станции. Работу по повышению орбиты МКС выполнил новогодний грузовик "Прогресс МС-13", который пристыкован к модулю "Пирс". За два включения на 576 и 494 секунды скорость движение орбитального дома была увеличена более чем на 1 метр в секунду. Орбита была поднята на 1 километр и 800 метров.Теперь минимальная высота МКС над Землей составляет почти 416 километров, а максимальная превышает 439 километров, сообщил "Роскосмос". Высота движения станции поднималась за два включения двигателей российского космического грузовика для обеспечения технически безопасного режима их работы.Коррекция орбиты позволит безопасно вернуться на Землю экипажу пилотируемого "Союза МС-13". Это космонавт Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган. Они отправятся домой на Землю 6 февраля 2020 года.Сейчас на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Меир и итальянец Лука Пармитано.Коррекция орбиты МКС проводится регулярно. Предыдущая была 8 ноября. Маневр понадобился, чтобы затопить в Тихом океане грузовой корабль "Прогресс МС-12" и состыковаться с "Прогрессом МС-13". Тогда орбита станции была повышена на 800 метров. Новогодний "Прогресс МС-13" не только поработал космическим тягачом, но доставил на МКС рождественские и новогодние подарки с Земли.