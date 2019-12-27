Количество ипотечных кредитов, оформленных на покупку жилья на вторичном рынке в Москве, сократилось за год на треть.

Снижение показателей в 2019 году во многом произошло из-за их активного роста в 2018-м, когда на волне снижения ипотечных ставок люди активнее стали оформлять кредиты. В первые месяцы текущего года волна спроса еще была достаточно высокой, однако с мая 2019 год по оформлению ипотеки на вторичку уже начал проигрывать 2018-му, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".Снижение ипотечных ставок во второй половине года на спрос существенно не повлияло – аналитики предполагают, что интерес к приобретению вторичной квартиры в ипотеку исчерпал себя: те, кто хотели это сделать, жилье уже купили, остались лишь те, кто не может позволить себе жизнь взаймы и кто по разным причинам не хочет связываться с кредитами.Впрочем, эксперты считают, что доля сделок с ипотекой на вторичном рынке жилья в старых границах Москвы в 2020 году будет расти. Произойдет это за счет дальнейшего снижения ипотечной ставки.