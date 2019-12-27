Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз".

В преддверии новогодних праздников в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с членами Общественного совета при ОМВД посетили воспитанников Муромского детского дома и поздравили ребят с наступающим Новым годом.С тёплыми новогодними пожеланиями к ребятам обратился начальник отдела по работе с личным составом Андрей Краснопёров и пожелал ребятам счастья, успехов и исполнения самых сокровенных желаний. Инспектор ОГИБДД Илья Данилов, в свою очередь, дал ребятам наставления о соблюдении правил дорожного движения, а инспектор по делам несовершеннолетних Юлия Кузнецова напомнила ребятам о правилах безопасного поведения в дни школьных каникул.Дед Мороз удивил ребят волшебными фокусами. А сюрпризом для воспитанников детского дома стал полицейский музыкальный десант. Победители конкурса «Щит и Лира» старший сержант полиции Елена Сахаровская, капитан полиции Денис Ралдугин и капитан полиции в отставке Дмитрий Филатов подготовили для ребят новогодний музыкальный концерт. Вместе с полицейскими новогодние песни пел весь зал, никто не удержался, дружно все пустились в хоровод.Дети тоже усердно готовились к встрече со сказочными персонажами и с большим удовольствием показали гостям подготовленные номера. Без новогодних подарков не остался ни один ребенок. Дети поблагодарили сотрудников полиции за праздничное настроение и преподнесли им подарки, которые смастерили своими руками. Праздник завершился совместным фото.