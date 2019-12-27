В Хакасии на трассе Енисей легковушка, полная пассажиров, врезалась в стоящий микроавтобус дорожных рабочих. Виновник ДТП, сидевший пьяным за рулем, оказался единственным, кто в аварии не получил ни царапины.

В Хакасии на трассе "Енисей" легковушка, полная пассажиров, врезалась в стоящий микроавтобус дорожных рабочих. Виновник ДТП, сидевший пьяным за рулем, оказался единственным, кто в аварии не получил ни царапины.Инцидент, по информации агентства "Хакасия", произошел на 403 километре трассы в среду, 25 декабря. Автобус стоял в левой полосе, обеспечивая безопасность рабочих, производивших уборку, когда в него врезался серебристый седан, в салоне которого сидели четыре человека.Праворульная Toyota со всего маху врезалась своей левой частью. Пассажирку, сидевшую на переднем сидении, затянуло под приборную панель, она застряла, а мужчина и женщина, расположившиеся в задней части салона, разбили лица в кровь.Позже региональное управление ГИБДД сообщило о том, что три пассажира действительно пострадали в аварии, однако ни у кого из них не оказалось переломов или иных серьезных травм.Виновник аварии не отрицал, что был пьян. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0.8 промилле алкоголя.