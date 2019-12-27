Среди украинских политиков, общественных деятелей и экспертов, отреагировавших на запуск поездов через Крымский мост, отметился скандальный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко. Парламентарий назвал неожиданную пользу переправы для Украины.

Среди украинских политиков, общественных деятелей и экспертов, отреагировавших на запуск поездов через Крымский мост, отметился скандальный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Парламентарий назвал неожиданную пользу переправы для Украины.После запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост созданная Россией переправа через Керченский пролив стала одним из главных раздражителей для украинской общественности. Украинцы буквально кинулись искать и придумывать проблемы. Однако депутат Алексей Гончаренко нашел оригинальный выход из этой ситуации и обратился к той пользе, которую, по его мнению, сооружение может принести Украине.Плюс, по словам парламентария, есть, хотя он и всего один. "Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", – цитирует "" Алексея Гончаренко. Свое заявление он записал на видео. Примечательно, что в это время он был одет в белую футболку с надписью на английском "Кубань".Материал дополняется.