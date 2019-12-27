На юго-западе Москвы мужчина напал на пенсионерку и ее сына. Потерпевшие получили множественные резаные раны и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье Причинение ..

На юго-западе Москвы мужчина напал на пенсионерку и ее сына. Потерпевшие получили множественные резаные раны и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".По данным , прибывшие на место происшествия стражи порядка попытались задержать злоумышленника, но он выбежал на балкон и стал карабкаться по металлической решетке вверх. Однако сбежать от правоохранителей ему так и не удалось: его вскоре задержали.