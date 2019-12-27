Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу, где в квартире обнаружили пенсионерку и ее сына с множественными ножевыми ранениями...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы совместно с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали ранее судимого 41-летнего неработающего приезжего мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерке и ее сыну.В полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице 26 Бакинских комиссаров избивают 80-летнюю женщину.Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где в квартире обнаружили пенсионерку и ее сына с множественными ножевыми ранениями. Злоумышленник в тот момент, когда полицейские попали в квартиру, выбежал на балкон и по металлическим решеткам полез вверх. Добравшись с 4 этажа на 8, мужчина разбил стекло и проник в чужую квартиру. Отслеживая перемещение мужчины, сотрудники полиции предприняли необходимые меры для эвакуации граждан, находящихся в помещении. Увидев полицейских, мужчина встал на подоконник и пригрозил, что выпрыгнет из окна. Однако благодаря слаженным и профессиональным действиям заместителя начальника ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы – начальника полиции майора полиции Андрея Оганова, а также старшего участкового уполномоченного полиции майора полиции Сергея Жирина и старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы старшего лейтенанта полиции Максима Самохвалова злоумышленник был задержан.Потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение.Следственным отделом ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93