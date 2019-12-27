На борту разбившегося в пятницу под Алма-Атой самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air находились четыре иностранца, в их числе граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

На борту разбившегося в пятницу под Алма-Атой самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air находились четыре иностранца, в их числе гражданеУкраины, Киргизии и Китая, все они живы, передает "Интерфакс".Как сообщалось, в жертвами авиакатастрофы стали 12 человек, в том числе командир экипажа. Список погибших опубликовал минздрав республики. Госпитализированы 49 пострадавших, 12 из них — в тяжелом состоянии.Всего на борту находились 98 человек, в том числе 5 членов экипажа. Россиян среди них не было. Крушение произошло рано утром. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, врезался в пустое двухэтажное здание и упал. Для выяснения причин создана правительственная комиссия, которая уже приехала на место трагедии.В МВД Казахстана начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта". Оба бортовых самописца найдены, передает телеканал "Россия 24".Президент России Владимир Путин уже направил президенту Казахстана телеграмму с соболезнованиями, в связи с крушением. Суббота в республике объявлена днем траура.