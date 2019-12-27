Нападающий московского футбольного клуба Спартак 20-летний Александр Руденко на правах аренды до конца текущего сезона перешел в столичную команду Торпедо.

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" 20-летний Александр Руденко на правах аренды до конца текущего сезона перешел в столичную команду "Торпедо".Руденко – воспитанник Академии имени Федора Черенкова, дебютировал за "Спартак-2" в 2016 году и провел с тех пор более ста матчей за вторую команду "красно-белых"."Желаем Александру ярко проявить себя в новой команде и вернуться в "Спартак", став еще сильнее!", – сообщает пресс-служба московской команды.⚡ Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведёт вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды.Желаем Саше ярко проявить себя в новой команде и вернуться в «Спартак», став еще сильнее!Подробнее