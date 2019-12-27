Пока еще муж певицы Пелагеи Иван Телегин, как кажется, не переживает из-за грядущего развода. Спортсмен с удовольствием ходит на тусовки и проводит время с друзьями.

Пока еще муж певицы Пелагеи Иван Телегин, как кажется, непереживает из-за грядущего развода. Спортсмен с удовольствием ходит на тусовки и проводитвремя с друзьями.Который день Сеть лихорадит из-за заявления певицы Пелагеи.Артистка рассказала, что разводится с мужем хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.Признаться артистку вынудили опубликованные в СМИ фото. Наснимках супруг вокалистки запечатлен с пышногрудой блондинкой. Ходят слухи, чторазлучницей стала некая Мария Гончар – дочь очень богатых родителей. Поговаривают,что Пелагея была лично знакома с соперницей.Сам Иван Телегин шумиху в Интернете не комментирует. В личном"Инстаграм" он как ни в чем не бывало публикует снимки с праздничныхмероприятий. Спортсмен ушел в отрыв в компании друзей-хоккеистов.Содеется впечатление,что пока еще мужу глубоко плевать на то, что подумают о немлюди. Говорят, Телегин даже не пытался скрывать романы на стороне.Отметим, что пикантности ситуации добавляет тот факт, чтокогда-то сама увела Ивана Телегина из семьи. Более того, вокалистказнала, что гражданская супруга спортсмена носит под сердцем ребенка, но дажеэто ее не остановило. Кроме того, артистка была знакома с сожительницей Ивана.26 Дек 2019 в 2:31 PST