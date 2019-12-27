После запуска в прошлом году автомобильной переправы через Керченский пролив крымчане надеялись на снижение стоимости товаров. Однако цены продолжили расти. Теперь их надежды связаны с железной дорогой по Крымскому мосту. Но некоторые перестали ждать улучшений: по их мнению, поезда ситуацию не улучшат.

После запуска в прошлом году автомобильной переправы через Керченский пролив крымчане надеялись на снижение стоимости товаров. Однако цены продолжили расти. Теперь их надежды связаны с железной дорогой по Крымскому мосту. Но некоторые перестали ждать улучшений: по их мнению, поезда ситуацию не улучшат.Скорое снижение цен в магазинах полуострова прогнозируютместные власти. Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета КрымаАлексей Черняк уверен, что запуск железнодорожного сообщения по Крымскому моступозволит наполнить регион товарами широкого потребления и продуктами питания,что приведет к снижению цен."В этих целях планируется строительство крупных оптовыххабов к 2021 году, где будут накапливаться не только продтовары, но истроительные материалы", – сказал чиновник в интервью ТАСС.Но простые люди не так оптимистичны. По словам блогера сником "Кремлевский Связной", он общался с крымчанами на эту тему.Люди действительно ждут снижения цен на товары, но пользователь Сети усомнился,что поезда по исправят ситуацию."Сомневаюсь, что поезда вытянут Крым из сильнойинфляции. Уже не верится. Обещали то же самое после запуска автомобильнойчасти. Получается, нас обманули: цены как шли вверх, так и идут", -написал блогер на своей странице в "Твиттер".Через Крымский мост пустили поезда. Разговаривал с крымчанами: ждут снижения цен на товары. Но сомневаюсь, что поезда вытянут Крым из сильной инфляции. Уже не верится. Обещали то же самое после запуска автомобильной части. Получается, нас обманули: цены как шли вверх, так и идут.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)В том, что стремительный рост цен остановить пока неудается, признавался на встрече с Владимиром Путиным глава Республики КрымСергей Аксенов. "Такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддаетсярешению", – сказал чиновник.Железнодорожное сообщение по было открыто 23декабря. Первым Керченский пролив пересек президент. После этого на маршрутвышел пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. Спустя 40 снебольшим часов он прибыл в Севастополь.