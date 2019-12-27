Что более полувека скрывала худрук Современника? Об этом знали лишь ее родные и близкие

Что более полувека скрывала худрук "Современника"? Об этом знали лишь ее родные и близкиеГалина Волчек – чистокровная еврейка. Мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. А отец – режиссер и оператора Бер Израилевич Волчек, подаривший нам фильмы "Пышка", "Ленин в Октябре" и "Мечта".И вот тут начинается самое интересное. Мало кто знал, что Галиной Борисовной худрук "Современника" была далеко не всегда!"Своих еврейских дедушек и бабушек я не знала, а вот папа своего еврейства никогда не скрывал, носил имя Бер Израйлевич, – призналась незадолго до смерти Волчек Свою Государственную премию (в области литературы, искусства и архитектуры за 1967 год за спектакль "Обыкновенная история" – Прим. ред.) я получала как Галина Беровна. А потом папа свое имя поменял, я, соответственно, поменяла отчество. Но при это я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения, поскольку у меня даже и в мыслях такого не было, какая бы на улице ни стояла в этом смысле погода".26 Дек 2019 в 9:09 PSTНапомним, что 86-летняя 23 декабря была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу из-за быстротечной формы пневмонии. Она провела несколько дней в коме, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят любимую многими поколениями Галину Волчек 29 декабря на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие ее друзья, коллеги и первый муж.