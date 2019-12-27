Эвелина Бледанс
высказалась об абортах. Она раскритиковала призыв звезды шоу Дом-2 Алены
Водонаевой не рожать в бедных семьях.
Эвелина Бледанс
высказалась об абортах. Она раскритиковала призыв звезды шоу "Дом-2" Алены
Водонаевой не рожать в бедных семьях.
Артистка
резко негативно относится к искусственному прерыванию беременности. Она
советует женщинам задуматься, прежде чем пойти на такой шаг. Эвелина Бледанс
отметила, что аборт может навсегда лишить их радости материнства.
Актриса убеждена,
что бедность – всего лишь отговорка для тех, кто ленится работать.
По ее мнению, родители, желающие обеспечить достойную жизнь своим
детям, должны трудиться, а не пенять на судьбу.
"Я считаю, что если Бог дал
детей – даст и на детей. Мне трудно говорить о том, что
есть, например, люди, которые говорят: "Мы не можем заработать, нам
нечего есть", – цитирует звезду При этом она добавила, что сама
всегда работала: была и грузчиком, и продавцом на рынке,
и лепщиком игрушек.
Эвелина Бледанс посоветовала
женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск для
здоровья, либо вовсе отказаться от прерывания беременности. "Аборт —
это страшное дело… Сделав аборт, вы больше никогда не сможете
услышать детского смеха в своем доме", – обратилась телеведущая к представительницам
прекрасного пола.
По мнению Эвелины Бледанс, безвыходных ситуаций не
бывает. Актриса отметила, что матери всегда могут обратиться за финансовой
помощью к родным и близким. Она уверена, что ничего не сможет
заполнить пустоту, которая появится без детей в старости.