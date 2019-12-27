Эвелина Бледанс высказалась об абортах. Она раскритиковала призыв звезды шоу Дом-2 Алены Водонаевой не рожать в бедных семьях.

Эвелина Бледансвысказалась об абортах. Она раскритиковала призыв звезды шоу "Дом-2" АленыВодонаевой не рожать в бедных семьях.Артисткарезко негативно относится к искусственному прерыванию беременности. Онасоветует женщинам задуматься, прежде чем пойти на такой шаг. Эвелина Бледансотметила, что аборт может навсегда лишить их радости материнства.Актриса убеждена,что бедность – всего лишь отговорка для тех, кто ленится работать.По ее мнению, родители, желающие обеспечить достойную жизнь своимдетям, должны трудиться, а не пенять на судьбу."Я считаю, что если Бог далдетей – даст и на детей. Мне трудно говорить о том, чтоесть, например, люди, которые говорят: "Мы не можем заработать, намнечего есть", – цитирует звезду При этом она добавила, что самавсегда работала: была и грузчиком, и продавцом на рынке,и лепщиком игрушек.Эвелина Бледанс посоветовалаженщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск дляздоровья, либо вовсе отказаться от прерывания беременности. "Аборт —это страшное дело… Сделав аборт, вы больше никогда не сможетеуслышать детского смеха в своем доме", – обратилась телеведущая к представительницампрекрасного пола.По мнению Эвелины Бледанс, безвыходных ситуаций небывает. Актриса отметила, что матери всегда могут обратиться за финансовойпомощью к родным и близким. Она уверена, что ничего не сможетзаполнить пустоту, которая появится без детей в старости.