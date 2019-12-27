Как бы часто звезды не появлялись перед объективами камер, кажется некоторые из них так и не научились основным правилам фотографии. В этой статье рассказываем про самые эпичные селфи знаменитостей и о том, как избежать ошибок звезд.

Как бы часто звезды не появлялись перед объективами камер, кажется некоторые из них так и не научились основным правилам фотографии. В этой статье рассказываем про самые эпичные селфи знаменитостей и о том, как избежать ошибок звезд.Кстати, если вы до сих пор считаете, что залог хорошихфотографий – дорогая камера, спешим сообщить, что это не так. У нас в студииоказался бюджетный смартфон INOI 5X за 6000 рублей, и именно с помощью него мы расскажем, как делать красивые селфи.Надо сказать, что камеру INOI 5X мыиспользовали впервые. Обычно смартфон лежит у нас для рабочих целей. Онработает на облегченной системе Android 8 Go, поддерживаетвсе основные приложения, интернет 4G, 2 SIM-карты и обеспечивает хорошийуровень связи.При этом смартфон выглядит сильно и гораздо дороже своейстоимости. И так, тестируем камеру INOI 5X и учимся делатьселфи, за которые не будет стыдно.Ошибка #1 – излишняя эмоциональностьСовет: Эмоциональные фотографии выглядят живо иоригинально, но красивые селфи с ними получаются не у всех.Старайтесь контролировать свои эмоции.Потренируйтесь дома перед зеркалом, каквам лучше выразить ту или иную эмоцию. Если не получается – лучше простоулыбнуться.Ошибка #2 – неправильный ракурсСовет: Никогда не снимайте полностью сверху.Фотографии получаются неестественными и в таком неудобном положении крайнесложно сохранить нормальное выражение лица.Если делаете групповое селфи,держите руку на максимальном отдалении, немного выше уровня глаз. А ещезаранее сфотографируйте себя с разных ракурсов и определите вашу"рабочую" сторону. Тогда красивые селфи будут обеспечены.Ошибка #3 – снимать против светаСовет: В идеале всегда снимать при мягком слегкаприглушенном дневном свете, чтобы он равномерно падал на ваше лицо. Еслитакой возможности нет, постарайтесь встать лицом к источнику света.Если сзадивас горит искусственный свет, выключите его. Так свет равномерно распределитьсяв кадре, и ваши лица не будут засвеченными.Ошибка #4 – снимать слишком близкоСовет: При приближении камера телефона начинаетслегка искажать реальность: лицо и нос кажутся больше, заметнее все недостаткикожи. Чем дальше вы держите камеру от лица, тем более пропорциональные получаютсяего черты. Чтобы делать красивые селфи, старайтесь держать камеру на максимальном отдалении.Чтобы былоудобнее, зажмите смартфон с боков указательным пальцем и мизинцем, а средним ибезымянным придерживайте его сзади.Ошибка #3 – двойной подбородокСовет: поднимите камеру немного выше уровня глаз ифотографируйте себя с разворотом в ¾. Так шея будет казаться длиннее, а лицоуже.Чтобы максимально подчеркнуть скулы и ключицы, снимайте себя спротивоположной стороны (например, правой рукой снимайте слева).Ошибка #5 – губки-уточкаСовет: Надутые губки идут не всем и часто получаютсянеестественно. Если вы хотите визуально сделать губы более объемными, слегканапрягите их и приоткройте рот.Ошибка #6 – отсутствие макияжаСовет: Если вы не накрашены, но хочется сделать красивые селфи, можно воспользоваться приложением с фильтрами. Никто и не заметит, чтовы без макияжа!Ошибка #7 – невнимательность к деталямСовет: Даже если вам кажется, ничто не предвещаетбеды, будьте внимательны к деталям. Фон, небольшое пятно илинедостаток одежды могут вызвать неправильную реакцию у вашихподписчиков.Ну, в общем, вы поняли! Сделать хорошее селфи несложно, если придерживаться этих простых правил:Контролируйте эмоцииОпределите "рабочий" ракурсСнимайте на максимальном отдаленииДержите камеру чуть выше уровня глаз и разверните ее на ¾Выбирайте хорошо освещенное место и не снимайте против светаСледите за тем, что попадает в кадрПользуйтесь фильтрами и редактируйте фотографииБудьте естественны (но не слишком) и заранее потренируйтесь,чтобы не повторять ошибки звезд. И красивые селфи порадуют вас и ваших друзей.