Россия и Украина договорились, что с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24. Также будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Россия и Украина договорились, что с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Также будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.По словам Новака, никаких изменений в транзитное соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" вносить не предполагается. Окончательные договоренности были достигнуты на встрече в Минске."Это коммерческие договоренности, они абсолютно взаимовыгодны", — подчеркнул министр.Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству во время переговоров в Минске 20 декабря. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период в 2021-2024 годах.