27.12.2019

2019-12-27 20:10:03

Новый год в тепле и комфорте

Подарок к Новому году. Жители села Новобусино Кольчугинского района встретят праздник в тепле и комфорте. Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» провела газ в сельские дома.

Газ подведён. Последние работы по монтажу, и в очередной дом в селе Новобусино Кольчугинского района пришло голубое топливо. Об этом семья Еремеевых мечтала очень давно. И перед Новым годом их мечты сбылись.

Надежда Еремеева, жительница с. Новобусино: «В этом селе живём уже около 10 лет, печка, дрова - всё это накладно. Становимся пожилыми людьми, тяжело уже с дровами по крылечку подниматься. И газовая плита была маленькая, двухкомфорочная, а теперь видите 4 горят, всё очень замечательно. Мы очень рады до слёз. Спасибо вам большое, всем, кто проводил газ, кто работал, кто с нами занимался».

Больше не придётся беспокоиться, что газ в баллоне неожиданно закончится, говорят счастливые жители. Кроме того, отпадёт необходимость в заготавливании дров и растапливании печек. Отопление в домах теперь тоже газовое. А питает целое село вот эта небольшая распределительная станция. Здесь всё оборудовано по последнему слову техники, обслуживание человеком минимально, множество защит и огромный потенциал. К слову, подключить к этому газовому пункту можно ещё одно село.

Сергей Платонов, начальник газовой службы в г. Кольчугино филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове: «Соответствует также всем нормам современным, установлено соответствующее оборудование. Также имеется телеметрия - передача данных на расстояние, это мы можем знать давление на входе, выходе, температура. Всё это будет отображаться в аварийно-диспетчерской службе и также у мастеров, которые обслуживают данный вид оборудования».

А всего за 2019 год АО "Газпром газораспределение Владимир" ввело в эксплуатацию четыре межпоселковых газопровода. Голубое топливо пришло в отдалённые сёла Судогодского, Меленковского, Кольчугинского и Петушинского районов. Это жители около 2000 домовладений и квартир. Кроме того, на отопление газом планируется перевести местные школы, Дома культуры, ФАПы и некоторые храмы. Новые газопровОды построены в рамках программы газификации регионов России ПАО "Газпром". За всё время реализации программы инвестиции компании в газификацию Владимирской области составили более 6 миллиардов рублей, построено 52 межпоселковых газопровода общей протяжённостью около тысячи километров, газифицировано 160 населённых пунктов. Более ста тысяч жителей региона улучшили свои бытовые условия, а уровень газификации области сегодня составляет более 80 %.

Алексей Конышев, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" и АО "Газпром газораспределение Владимир": «Задача стоит такая - довести газификацию области до условных 100%. Такие достаточно серьёзные, амбициозные планы. На это выделяет средства компания Газпром на строительство поселковых газопроводов. В этом плане должны синхронизировать с областью работы по строительству распределительных сетей в населённых пунктах. Перечень достаточно большой. Постарались максимально учесть все пункты, которые и экономически и политически целесообразно подключать».

Сейчас в работе около 20 объектов разной степени готовности. Так в Вязниковском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах строятся три межпоселковых газопровода, которые в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию. Также в следующем году начнётся строительство ещё пяти: в Юрьев-Польском, Киржачском, Александровском и Селивановском районах. Разрабатывается и программа на период с 2021 по 2025 года. Цифры говорят сами за себя - общая протяжённость новых сетей составит более 700 километров, условия для газификации создадут 200 населённым пунктам области. И это принесёт не только удобство и комфорт жителям, но и стимул к развитию самих территорий.

Дмитрий Горкин, Максим Котов, Александр Голубев

«Вести-Владимир»

