Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала аппетитные формы. Россиянка,
которая давно обосновалась в Голливуде, входит в число самых красивых женщин
мира.
Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала аппетитные формы. Россиянка,
которая давно обосновалась в Голливуде, входит в число самых красивых женщин
мира.
33-летняя Ирина Шейк обладательница потрясающей фигуры. По
словам модели, стройностью она обязана хорошим генам и регулярным тренировкам.
Ирина занимается боксом и пилатесом с персональным тренером.
"Когда я просыпаюсь утром и у меня плохое настроение, я иду в спортзал и
вымещаю злость на боксе", – говорит Ирина. Звезда также обожает
кардиотренировки, поэтому часто выходит на утренние пробежки.
А вот в диеты Ирина Шейк не верит. Модель старается
придерживаться правильного питания. Ее рацион в основном состоит из рыбы,
курицы и салатов. Два раза в неделю знаменитость позволяет себе "жульничать" -
ест то, что хочется, например, сладости и фастфуд, правда вкусности она
позволяет себе только в первую половину дня.
"Но зато пью очень много воды и зеленого чая. Это полезно
для твоей кожи. Нужно есть много зелени и пить свежевыжатые соки. Также нельзя
пить много кофе", – делится секретами Ирина Шейк.
Результатами тренировок модель часто делится в личном "Инстаграм".
Так, например, накануне она опубликовала фото с пляжа.
позирует топлес, прикрыв пышный бюст рукой. Чтобы
добавить снимку пикантности она немного приспустила трусики.
26 Дек 2019 в 5:46 PST
"Шикарная 💖💖💖💖", "Жизнь моя!❤️❤️❤️", "Красотка богиня супер
шикарная принцесса", "Богиня же, ну 😍", "Шикарная модель. 💕Действительно натуральная красавица", "Иришка моя 😍", "Красавица наша 🤗😘😘😘", – писали поклонники