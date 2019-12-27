Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала аппетитные формы. Россиянка, которая давно обосновалась в Голливуде, входит в число самых красивых женщин мира.

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала аппетитные формы. Россиянка,которая давно обосновалась в Голливуде, входит в число самых красивых женщинмира.33-летняя Ирина Шейк обладательница потрясающей фигуры. Пословам модели, стройностью она обязана хорошим генам и регулярным тренировкам.Ирина занимается боксом и пилатесом с персональным тренером."Когда я просыпаюсь утром и у меня плохое настроение, я иду в спортзал ивымещаю злость на боксе", – говорит Ирина. Звезда также обожаеткардиотренировки, поэтому часто выходит на утренние пробежки.А вот в диеты Ирина Шейк не верит. Модель стараетсяпридерживаться правильного питания. Ее рацион в основном состоит из рыбы,курицы и салатов. Два раза в неделю знаменитость позволяет себе "жульничать" -ест то, что хочется, например, сладости и фастфуд, правда вкусности онапозволяет себе только в первую половину дня."Но зато пью очень много воды и зеленого чая. Это полезнодля твоей кожи. Нужно есть много зелени и пить свежевыжатые соки. Также нельзяпить много кофе", – делится секретами Ирина Шейк.Результатами тренировок модель часто делится в личном "Инстаграм".Так, например, накануне она опубликовала фото с пляжа.позирует топлес, прикрыв пышный бюст рукой. Чтобыдобавить снимку пикантности она немного приспустила трусики.26 Дек 2019 в 5:46 PST"Шикарная 💖💖💖💖", "Жизнь моя!❤️❤️❤️", "Красотка богиня супершикарная принцесса", "Богиня же, ну 😍", "Шикарная модель. 💕Действительно натуральная красавица", "Иришка моя 😍", "Красавица наша 🤗😘😘😘", – писали поклонники