Одноклассники запустили сервис автоматического определителя номера, с помощью которого пользователи смогут увидеть, из какой организации им звонят по телефону.

Одноклассники запустили сервис автоматического определителя номера, с помощью которого пользователи смогут увидеть, из какой организации им звонят по телефону. Благодаря новому сервису приложение ОК предупредит о нежелательных звонках — например, с рекламой или спамом, а пользователи смогут узнать, насколько актуален для них вызов. Для подключения сервиса нужно активировать соответствующую настройку в мобильных приложениях ОК на Android и iOS.При поступлении телефонного звонка приложение ОК сверяется с собственной базой телефонных номеров и показывает информацию о найденном номере пользователю: название компании и сферу ее деятельности. Если номер помечен как спам, пользователь увидит соответствующее сообщение на экране дозвона.База первично собрана на основе открытых данных страниц компаний в соцсети с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, после чего была дополнена и отмодерирована пользователями в режиме тестового запуска. Кроме того, пользователи могут постоянно пополнять базу, помечая номера как нежелательные или, например, поступающие из колл-центров организаций.