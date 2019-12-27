Злоумышленники, используя фиктивные документы, обратились в налоговый орган с целью смены генерального директора фирмы, в результате чего получили доступ к расчетному счету заявителя...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 53-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, подозреваемых в покушении на мошенничество.В дежурную часть УВД по САО поступило заявление от 32-летнего владельца строительной фирмы. Он рассказал, что ему позвонили из банка, где открыт его расчетный счет, на котором хранятся 42 миллиона рублей, и сообщили о том, что некая женщина, представившись новым генеральным директором фирмы, имеет намерение перевести полтора миллиона рублей с его счета на свой.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых.Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, обратились в налоговый орган с целью смены генерального директора фирмы, в результате чего получили доступ к его расчетному счету.СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении женщины – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29