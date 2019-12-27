Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча звезд и Всезвездного уикенда, который пройдет 18-19 января 2020 года в столице России. Команды четырех дивизионов Лиги примут участие в мастер-шоу, а на следующий день в мини-турнире лучших.

Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча звезд и Всезвездного уикенда, который пройдет 18-19 января 2020 года в столице России. Команды четырех дивизионов Лиги примут участие в мастер-шоу, а на следующий день в мини-турнире лучших.Всего в главном шоу очередного сезона КХЛ в Москву приедут 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба. Все они распределены по четырем сборным, представляющим четыре дивизиона Лиги – Дивизион Боброва, Дивизион Тарасова, Дивизион Харламова и Дивизион Чернышева. Больше всех игроков вызвано из московских "Динамо" и ЦСКА, "Ак Барса", "Автомобилиста", "Салавата Юлаева" и "Авангарда" – по трое из каждого.В команде Дивизиона Боброва вратари Юлиус Гудачек ("Спартак"), Александр Самонов (СКА), полевые игроки Юусо Хиетанен, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин (все — "Динамо" Москва), Микко Лехтонен ("Йокерит"), Яков Рылов ("Спартак"), Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига), Даниил Вовченко ("Северсталь"), Владимир Ткачёв (СКА).В сборной Дивизиона Тарасова голкиперы Илья Коновалов ("Локомотив"), Илья Сорокин, полевые игроки Мэт Робинсон, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Илья Шинкевич Александр Сёмин (оба – "Витязь"), Чарльз Дженовей ("Торпедо"), Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск), Стефан Да Коста ("Локомотив"), Мальте Стрёмвалль ("Сочи").В список от Дивизиона Харламова вошли вратари Тимур Билялов ("Ак Барс"), Якуб Коварж, полевые игроки Найджел Доус, Павел Дацюк (все — "Автомобилист"), Кристиан Хенкель, Данис Зарипов (оба — "Ак Барс"), Юрки Йокипакка ("Сибирь"), Ник Бэйлен ("Трактор"), Сергей Мозякин ("Металлург"), Павел Порядин ("Нефтехимик").В составе сборной Дивизиона Чернышёва голкиперы Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Игорь Бобков, полевые игроки Вячеслав Войнов, Кирилл Семёнов (все — "Авангард"), Даррен Диц ("Барыс"), Адам Альмквист ("Адмирал"), Никита Сошников, Линус Умарк (оба — "Салават Юлаев"), Брэндон Ип ("Куньлунь Ред Стар"), Гинек Зогорна ("Амур").