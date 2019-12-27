В новогодние каникулы государственные учреждения Москвы будут работать по особому графику. Так, большая часть центров Мои документы с 1 по 8 января будут закрыты. Для молодоженов будут работать три Дворца бракосочетаний, однако не весь праздничный период. А вот дежурные аптеки будут открыты круглосуточно.

В новогодние каникулы государственные учреждения Москвы будут работать по особому графику. Так, большая часть центров "Мои документы" с 1 по 8 января будут закрыты. Однако со 2 по 6, а также 8 января в каждом округе будет открыт дежурный офис, где можно получить ограниченный набор услуг. Часы работы — с 11 утра до восьми вечера.Для молодоженов будут работать три Дворца бракосочетаний, однако не весь праздничный период, а только 3, 4, 5 и 7 января.Столичные поликлиники с 1 по 8 января пациентов будут принимать с 9 до 16 часов. Все дежурные аптеки будут открыты круглосуточно.Первого, 2, 5 и 7 января центры социального обслуживания будут работать с 9 утра до шести вечера, а 3, 4, 6 и 8 — с 9 утра до восьми вечера.Более подробную информацию о работе госучреждений в новогодние каникулы можно получить на сайте mos.ru.