Телеведущий Андрей Малахов заинтриговал зрителей. Скандальный шоумен скрывает новую соведущую.

Телеведущий Андрей Малахов заинтриговал зрителей. Скандальныйшоумен скрывает новую соведущую.Андрей Малахов анонсировал новогодний "Голубой огонек" нателеканале "Россия 1". Как сообщил телеведущий, вести праздничное шоу он будетне один. Компанию ему составит некая знаменитость, личность которойпока держится в тайне.Между тем шоумен четко дал понять, что его партнером будетнекто женского пола. В личном "Инстаграм" он опубликовал фото со съемок. Андрейзапечатлен среди декораций и массовки. Телеведущий указывает рукой на оставленныерядом с ним туфли на высоких каблуках."Знакомьтесь, моясоведущая на Новогоднем Голубом Огоньке! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Малахов.Андрей также обещал, что он и его команда телевизионщиков сделаютвсе, чтобы в новогоднюю ночь зрителям было весело. Ради этого шоумен даже собирается оголиться."Спойлер ночи – в районе 23.45 мне придется раздеться! Хожудля этого каждый день в солярий..." – признался Андрей Малахов.Некоторым поклонникам фото показалось до смешного нелепым.Кто-то даже пошутил, что партнерша шоумена по эфиру удрала, узнав о его планах обнажиться.Так перепугалась бедняжка, что даже обувь забыла."Только туфли и остались... видимо сбежала ваша соведущая,когда узнала, что вы разденетесь))) шучу, конешн)))", – написал поклонник АндреяМалахова.