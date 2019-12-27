Через пару лет война в Донбассе завершится: пройдут местные выборы, а Украина вернет контроль над границей. С любопытным заявлением выступил временный поверенный в делах США в Незалежной Уильям Тейлор.

Через пару лет война в Донбассе завершится: пройдут местные выборы, а Украина вернет контроль над границей. С любопытным заявлением выступил временный поверенный в делах США в Незалежной Уильям Тейлор.Россия неоднократно подчеркивала, что не является сторонойконфликта в Донбассе. Запад не предъявил никаких доказательств присутствияМосквы в регионе, тем не менее из уст тамошних политиков постоянно звучатзаявления, что Кремль должен перестать вмешиваться в ситуацию на юго-востокеУкраины.По мнению Тейлора, "через год-два" можно будетдостичь договоренностей об уходе России из Донбасса. Соответственно, регион вернется в состав Украины.Самым сложным представитель США назвал вопрос о границе. Онпредложил передать ее под контроль международных сил, которые помогут провести местные выборы и выполнить минские соглашения."Ведь выборы на этой территории не могут состояться,пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу", – завеламериканский дипломат уже порядком надоевшую пластинку.Он полагает, что отказаться от поддержки Россию могут заставить западные санкции. И это несмотря на то, что Москва напротяжении пяти лет вполне успешно справляется с экономическим давлением США иЕвросоюза.В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своём репертуаре, но это плохая идея. Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)Впрочем, эксперты полагают, что Киеву Донецк и Луганск неочень-то нужны. Украинский политолог Владимир Грановский считает, что нанедавнем саммите нормандской четверки в Париже Владимир Зеленский отказалсявозвращать неподконтрольные территории.Судьбу лидеры продолжат обсуждать в следующем году,но в под власть Киева Донецк и Луганск не вернутся, уверен эксперт. Но и мираГрановский не ждет: в противном случае примеру мятежных территорий могутпоследовать другие регионы Украины.