Через пару лет война в Донбассе завершится: пройдут местные выборы, а Украина вернет контроль над границей. С любопытным заявлением выступил временный поверенный в делах США в Незалежной Уильям Тейлор.
Через пару лет война в Донбассе завершится: пройдут местные выборы, а Украина вернет контроль над границей. С любопытным заявлением выступил временный поверенный в делах США в Незалежной Уильям Тейлор.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной
конфликта в Донбассе. Запад не предъявил никаких доказательств присутствия
Москвы в регионе, тем не менее из уст тамошних политиков постоянно звучат
заявления, что Кремль должен перестать вмешиваться в ситуацию на юго-востоке
Украины.
По мнению Тейлора, "через год-два" можно будет
достичь договоренностей об уходе России из Донбасса. Соответственно, регион вернется в состав Украины.
Самым сложным представитель США назвал вопрос о границе. Он
предложил передать ее под контроль международных сил, которые помогут провести местные выборы и выполнить минские соглашения.
"Ведь выборы на этой территории не могут состояться,
пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу", – завел
американский дипломат уже порядком надоевшую пластинку.
Он полагает, что отказаться от поддержки Россию могут заставить западные санкции. И это несмотря на то, что Москва на
протяжении пяти лет вполне успешно справляется с экономическим давлением США и
Евросоюза.
В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своём репертуаре, но это плохая идея. Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)
Впрочем, эксперты полагают, что Киеву Донецк и Луганск не
очень-то нужны. Украинский политолог Владимир Грановский считает, что на
недавнем саммите нормандской четверки в Париже Владимир Зеленский отказался
возвращать неподконтрольные территории.
Судьбу лидеры продолжат обсуждать в следующем году,
но в под власть Киева Донецк и Луганск не вернутся, уверен эксперт. Но и мира
Грановский не ждет: в противном случае примеру мятежных территорий могут
последовать другие регионы Украины.