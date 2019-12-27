Татьяна Буланова и Владислав Радимов оформили развод несколько лет назад, но только недавно окончательно разъехались. А теперь мужчина признался, что счастлив в новых отношениях.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-ostavivshij-bulanovu-i-syna-radimov-rassekretil-novuyu-lyubov.html" target="_blank">Оставивший Буланову и сына Радимов рассекретил новую любовь</a> - Татьяна Буланова и Владислав Радимов оформили развод несколько лет назад, но только недавно окончательно разъехались. А теперь мужчина признался, что счастлив в новых отношениях.
[url=https://33live.ru/novosti/27-12-2019-ostavivshij-bulanovu-i-syna-radimov-rassekretil-novuyu-lyubov.html]Оставивший Буланову и сына Радимов рассекретил новую любовь[/url] - Татьяна Буланова и Владислав Радимов оформили развод несколько лет назад, но только недавно окончательно разъехались. А теперь мужчина признался, что счастлив в новых отношениях.