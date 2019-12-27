Самолет авиакомпании Иракские авиалинии, выполнявший рейс из Багдада в Минск, экстренно прервал полет из-за отказа автопилота. Экипаж принял решение посадить лайнер в ближайшей авиагавани – ростовском аэропорту Платов.
Самолет авиакомпании "Иракские авиалинии", выполнявший рейс из Багдада в Минск, экстренно прервал полет из-за отказа автопилота.
Экипаж принял решение посадить лайнер в ближайшей авиагавани – ростовском аэропорту Платов.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, самолет успешно приземлился в 11:18 по московскому времени.