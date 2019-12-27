Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала нападение на журналистов в Киеве. Она посоветовала европейцам обратить внимание на этот вопиющий случай.

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала нападение на журналистов в Киеве. Она посоветовала европейцам обратить внимание на этот вопиющий случай.Двое журналистов из команды "Шарий.net" пострадали в Киеве во время освещения суда по делу об убийстве Павла Шеремета. "Националисты толпой напали на ребят, пинали ногами и облили мочой", – рассказала Наталья Поклонская о произошедшем. Она добавила, что на этом радикалы не остановились и пригрозили облить работников СМИ кислотой."Массовое нападение на журналистов – настоящий беспредел", – цитирует "" депутата. Она отметила, что нет разницы, в каком уголке мира происходит подобное. "Такие преступления нельзя оставлять безнаказанными", – уверена Наталья Поклонская. По ее словам, подобные эпизоды – это только начало."Почувствовав вседозволенность и безнаказанность, эти озверевшие недоумки устроят новые расправы", – предупредила Наталья Поклонская.Самое пристальное внимание на происходящее стоит обратить европейцам. Дело в том, считает депутат, что границами Украины радикалы не удовлетворятся. "Вчера они сжигали людей в Одессе. Сегодня в Киеве угрожают журналистам. А завтра эта чума приедет в Европу", – предупредила она.Напомним, убийство журналиста Павла Шеремета расследуется с 2016 года. Утром 20 июля он погиб при взрыве автомобиля. Согласно последним данным, к покушению могут быть причастны силовики, принимавшие участие в силовой операции против жителей Донбасса. Из-за этого, опасаются некоторые, дело могут попытаться спустить на тормозах.