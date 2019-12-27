Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время своей прямой линии рассказал об увеличении числа обстрелов при Владимире Зеленском по сравнению с последним полугодием президентства Петра Порошенко. Он добавил, что жители Донбасса продолжат отстаивать свои ценности, используя те возможности, которые у них есть.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время своей прямой линии рассказал об увеличении числа обстрелов при Владимире Зеленском по сравнению с последним полугодием президентства Петра Порошенко. Он добавил, что жители Донбасса продолжат отстаивать свои ценности, используя те возможности, которые у них есть.Во время выборов президента Украины многие возлагали на Владимира Зеленского большие надежды. Бывшего шоумена воспринимали как того, кто сможет остановить антироссийскую и антирусскую политику, начатую Петром Порошенко.Первые месяцы президентства Владимира Зеленского ощутимых изменений не принесли. До сих пор находятся его сторонники, которые уверены, что надо лишь немного подождать, пока политик справится со всеми ловушками и проблемами, которые оставил ему предшественник. Однако есть и те, кто предпочитает более реально смотреть на мир.Среди них – жители Донбасса, на собственном примере знакомые с тем, во что на практике выливаются миролюбивые речи Владимира Зеленского. "Мы отнюдь не наивные люди, мы прекрасно понимаем, чего стоит нынешняя, новая уже киевская власть. Никаких иллюзий", – цитирует "Политнавигатор" Дениса Пушилина.Во время своей прямой линии глава ДНР привел статистику обстрелов и разрушений, а также раненых и погибших мирных жителей. Она показала, что за полгода Владимир Зеленский переплюнул Петра Порошенко, если для сравнения брать последние шесть месяцев его нахождения у власти."Мы продолжаем участвовать в переговорном процессе, мы прекрасно понимаем, что для нас это возможность сделать так, чтобы ту свободу, которая у нас есть по факту, признал весь мир. Как раз этому может способствовать минский процесс. Поэтому для нас он еще важен", – подчеркнул Денис Пушилин.По его словам, позиция народа Донбасса относительно нацизма в любых его проявлениях, которая стала одной из причин конфликта с Киевом, осталась неизменной. "Мы будем использовать все возможности, которые у нас будут, чтобы противостоять этому", – пообещал глава ДНР.