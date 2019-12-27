Число петербургских хостелов сильно сократилась. Таковы итоги года, которые подвели отельные бизнесмены. Речь идет, в первую очередь, о квартирах, сдающихся в жилых домах. Как уточняет ГТРК Санкт-Петербург, замки повесили на дверь каждого десятого хостела.

Число петербургских хостелов сильно сократилась. Таковы итоги года, которые подвели "отельные" бизнесмены. Речь идет, в первую очередь, о квартирах, сдающихся в жилых домах. Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", замки повесили на дверь каждого десятого хостела.Как известно, нововведения, запрещающие устраивать жилье для съема в жилых домах, появились с начала октября. Именно тогда приняли закон об открытии гостиниц в домах жилого фонда. По новым правилам, размещать в них хостелы можно, только если имеется отдельный вход и этажом ниже нет квартир. Выяснилось, что столь жесткие требования не смогли соблюсти сотни предпринимателей.Но не всё так печально, выход из положения есть. Можно перевести хостел в статус сдаваемого в аренду помещения — такие помещения не попадают под рамки нового закона. Правда, сейчас в процессе разработки находится очередной законопроект, касающийся гостиничного бизнеса.