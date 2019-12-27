Певица Натали в свежем интервью призналась, что этот год дался ей непросто. Причина заключена в ее старшем сыне.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-pevica-natali-zadergalas-iz-za-izmenivshegosya-syna.html" target="_blank">Певица Натали задергалась из-за изменившегося сына</a> - Певица Натали в свежем интервью призналась, что этот год дался ей непросто. Причина заключена в ее старшем сыне.
[url=https://33live.ru/novosti/27-12-2019-pevica-natali-zadergalas-iz-za-izmenivshegosya-syna.html]Певица Натали задергалась из-за изменившегося сына[/url] - Певица Натали в свежем интервью призналась, что этот год дался ей непросто. Причина заключена в ее старшем сыне.