Утром 27 декабря в городе Сосновый бор Ленинградской области случилось серьезное ДТП. Пассажирский автобус наехал на мужчину, который переходил дорогу. По словам очевидцев, авария ..

Утром 27 декабря в городе Сосновый бор Ленинградской области случилось серьезное ДТП. Пассажирский автобус наехал на мужчину, который переходил дорогу.По словам очевидцев, авария произошла на глазах у сотрудников ГИБДД. Подробности самочувствия пострадавшего не раскрываются."Этот случай лишний раз доказывает, что лучше смотреть по сторонам не только перед началом, но и во время перехода. А водителям притормаживать перед пешеходными переходами", – цитирует одну из свидетельниц происшествия