Устанавливаются каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе отработки оперативной информации задержали 31-летнего местного жителя. Установлено, что находясь на территории Гусь-Хрустальный района, мужчина незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный пакет с запрещенным веществом внутри, который хранил по месту жительства.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в пакете находилось наркотическое средство – "мамба" общей массой 41,46 грамма.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ и проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет.