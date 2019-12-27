Подозреваемый под предлогом попить воды проник в квартиру пенсионерки и похитил имущество...

Оперуполномоченные отделения уголовного розыска ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали подозреваемого в краже из квартиры пенсионерки.В отдел полиции с заявлением обратилась 81-летняя москвичка. Пенсионерка сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Маршала Тухачевского, неизвестный похитил личные вещи и банковскую карту.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к краже 26-летнего жителя Волгограда.Установлено, что подозреваемый позвонил в квартиру женщины и попросил попить воды. Воспользовавшись тем, что пенсионерка ушла на кухню, злоумышленник проник в квартиру и тайно похитил имущество, после чего скрылся.Следствием Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс – служба УВД по СЗАО8 (499) 192-59-56