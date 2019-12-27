В ходе досмотра у 38-летнего жителя Московской области обнаружен и изъят метилэфедрон, массой около 200 грамм...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.Сотрудники ОР ППСП ОМВД по району Южное Тушино г. Москвы в ходе патрулировании территории на Лодочной улице обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе досмотра у 38-летнего жителя Московской области обнаружено и изъято неизвестное вещество. Согласно справке об исследовании вещество содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой около 200 грамм. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс – служба УВД по СЗАО8 (499) 192-59-56