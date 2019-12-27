Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району на самых оживленных перекрестках города провели предновогодний рейд.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району на самых оживленных перекрестках города провели предновогодний рейд.Перед ними стояла важная задача - поздравить камешковских автолюбителей с предстоящим праздником и напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. На помощь сотрудникам пришли Полицейский Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Они интересовались у водителей, хорошо ли те вели себя на дорогах в уходящем году, соблюдали ли Правила дорожного движения. Стихи читать не просили, но напоминали, что за рулем следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, не обгонять там, где это запрещено, перевозить детей, используя удерживающие устройства. Всем водителям сказочные герои определенно поднимали настроение, а на память вручали небольшие презенты - сувениры с символикой ГИБДД: обложки для водительского удостоверения, световозвращатели, автомобильные ароматизаторы, блокноты, ручки. Если в машине находился ребенок, он обязательно получал сладкий приз. Многие автолюбители просили полицейских и Дедушку Мороза с внучкой сфотографироваться на память.