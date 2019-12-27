Найденные боеприпасы могли быть использованы преступной группировкой

В гаражах в Гусь-Хрустальном полиция обнаружила незаконно хранящееся автоматическое огнестрельное оружие и патроны к нему. Найденные боеприпасы могли быть использованы преступной группировкой в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает УМВД России по Владимирской области.«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках расследования преступления прошлых лет, в городе Гусь-Хрустальный в четырех гаражных боксах обнаружены предметы, конструктивно схожие с двумя винтовками Симонова, двумя карабинами, пистолетом-пулемётом «Узи», четырьмя пистолетами, тремя охотничьими ружьями, тринадцатью гранатами и более чем двумя тысячами патронов различного калибра. Также изъяты 44 килограмма веществ, похожих на взрывчатые, сигнальный пистолет, 15 капсюль-детонаторов, 15 электродетонаторов, СВУ, две осветительные шашки, три имитационные шашки и 20 метров огнепроводного шнура», - заявили в пресс-службе ведомства.