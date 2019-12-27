Ксения Собчак оказалась одной из тех, кто общался с Галиной Волчек незадолго до ее смерти. Скандально известная телеведущая, потрясенная известием о кончине легенды Современника, внезапно разоткровенничалась.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-porazhennaya-sobchak-raskryla-podrobnosti-poslednix-dnej-zhizni-volchek.html" target="_blank">Пораженная Собчак раскрыла подробности последних дней жизни Волчек</a> - Ксения Собчак оказалась одной из тех, кто общался с Галиной Волчек незадолго до ее смерти. Скандально известная телеведущая, потрясенная известием о кончине легенды Современника, внезапно разоткровенничалась.
[url=https://33live.ru/novosti/27-12-2019-porazhennaya-sobchak-raskryla-podrobnosti-poslednix-dnej-zhizni-volchek.html]Пораженная Собчак раскрыла подробности последних дней жизни Волчек[/url] - Ксения Собчак оказалась одной из тех, кто общался с Галиной Волчек незадолго до ее смерти. Скандально известная телеведущая, потрясенная известием о кончине легенды Современника, внезапно разоткровенничалась.