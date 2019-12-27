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<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-priemnyj-syn-natalii-beloxvostikovoj-vypal-so-vtorogo-etazha.html" target="_blank">Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа</a> - Известие о несчастье, случившемся с ее сыном Кириллом, стало ударом для Наталии Белохвостиковой. Актриса так распереживалась, что была госпитализирована.