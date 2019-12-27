На проектирование и строительство будущего научного центра СКИФ в Новосибирске направят более 37 миллиардов рублей. Правительство Российской Федерации подписало соответсвующее постановление. Деньги поступят в несколько этапов в период с 2020 по 2024 годы.

На проектирование и строительство будущего научного центра СКИФ в Новосибирске направят более 37 миллиардов рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответсвующее постановление. Деньги поступят в несколько этапов в период с 2020 по 2024 годы. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.Напомним, Центр коллективного пользования предполагает создание развитой пользовательской инфраструктуры, в том числе лабораторного корпуса и нескольких экспериментальных станций.Следует отметить, что синхротрон "Сибирский кольцевой источник фотонов" является одним из флагманских проектов программы "Академгородок 2.0", современным международным центром притяжения компетенций и талантов, а также научным комплексом мирового уровня. Его задача — вывести Новосибирскую область на лидирующие позиции в научной и технологической сфере, а также увеличить доходы населения и осуществить переход к экономике знаний.