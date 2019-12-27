Бог вам дал одно лицо, а вы делаете себе другое, – писал Шекспир в Гамлете. Недавно эти слова обрели для Алены новый смысл и она поняла весь ужас.

"Бог вам дал одно лицо, а вы делаете себе другое", – писал Шекспир в "Гамлете". Недавно эти слова обрели для Алены новый смысл и она поняла весь ужас."Я никогда не скрывала, что немного исправила то, что недодала мне природа – увеличила грудь с первого до четвертого размера, – призналась Алена. – Делала это в дорогой швейцарской клинике, отдала 20 тыс евро. Но тогда, конечно, и представить не могла того ужаса, в который превратится моя жизнь""В этом году компания-производитель грудных имплантов заявила, что они потенциально опасны и могут вызывать рак, – плачет Кравец. – Представляете мое состояние? Бессонные ночи, слезы, страшные мысли. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твердо решила избавиться от своей уверенно упругой "троечки" – этой "мины замедленного действия" в своем теле, которая доставлял мне много проблем. Так же поступила и Лера Кудрявцева, у которой лопнул и стал протекать имплант. Она призналась, что своим горьким примером хочет уберечь хотя бы нескольких девушек от коррекции груди"."Тоже самое делаю и я – призываю девушек не повторять моих ошибок. Да, я знаю, что каждая из нас хочет выглядеть сексуально, желанно. Но не путем же здоровья, а то и жизни! Да и мужчины не бегут к хирургам в желании нам нравиться, кажется...", – поправила пока ее пышный бюст Алена.8 Дек 2019 в 11:25 PSTОперация по удалению имплантовнаучно называется "аугментационная маммопластика", – сообщил пластический хурург . – Это довольно болезненная манипуляция. При этом не стоит надеяться, что после устранению имплантатов грудь будет выглядеть в первозданном виде. Помимо оставшихся рубцов и шрамов, пациент сталкивается с такими проблемами как провисание мягких тканей разной степени, неоднородное растяжение, асимметричность двух желез. Скорее всего, Алена потребуется обязательная послеоперационная мастопексия – процедура подтяжки тканей".