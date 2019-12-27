Художественный руководитель театра Сатирикон Константин Райкин раздавлен кончиной Галины Волчек. По словам режиссера, это горькая утрата не только для искусства в целом, но и для него лично.

Художественный руководитель театра "Сатирикон" КонстантинРайкин раздавлен кончиной Галины Волчек. По словам режиссера, это горькаяутрата не только для искусства в целом, но и для него лично.По словам Райкина, Галина Волчек была уникальной актрисой, выдающимпостановщиком, мудрым руководителем и глубоко порядочным человеком. В судьбе КонстантинаАркадьевича Галина Борисовна сыграла важную роль.Когда-то она приняла его в труппу "Современника",дав шанс реализоваться в карьере. Долгое время опекала молодого актера,поддерживала веру в себя, активно участвовала в его судьбе."Она была умна, обладала точнейшей интуицией и творческимчутьем. Я считаю ее своей театральной "мамкой", близким, роднымчеловеком. Ее режиссерские работы: "Обыкновенная история", "Надне", "Двое на качелях" – это сильнейшие театральные впечатлениямоей юности. Я никогда не забуду эти ее работы, ее человеческое участие в моейжизни, ее мощнейшую харизму настоящего лидера", – написал Константин Райкин наофициальном сайте театра "Сатирикон".15 Ноя 2019 в 1:15 PSTКонстантин Аркадьевич отметил, что смертьбольшая потеря для искусства, а также большое горе для него лично. "Прощайтеродная, любимая Галина Борисовна..." – резюмировал Константин Райкин.Напомним, художественный руководитель театра "Современник" скончалась 26 декабря. По предварительной версии артистка умерла ототека головного мозга и отека легких.