Художественный руководитель театра Сатирикон Константин
Райкин раздавлен кончиной Галины Волчек. По словам режиссера, это горькая
утрата не только для искусства в целом, но и для него лично.
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин
Райкин раздавлен кончиной Галины Волчек. По словам режиссера, это горькая
утрата не только для искусства в целом, но и для него лично.
По словам Райкина, Галина Волчек была уникальной актрисой, выдающим
постановщиком, мудрым руководителем и глубоко порядочным человеком. В судьбе Константина
Аркадьевича Галина Борисовна сыграла важную роль.
Когда-то она приняла его в труппу "Современника",
дав шанс реализоваться в карьере. Долгое время опекала молодого актера,
поддерживала веру в себя, активно участвовала в его судьбе.
"Она была умна, обладала точнейшей интуицией и творческим
чутьем. Я считаю ее своей театральной "мамкой", близким, родным
человеком. Ее режиссерские работы: "Обыкновенная история", "На
дне", "Двое на качелях" – это сильнейшие театральные впечатления
моей юности. Я никогда не забуду эти ее работы, ее человеческое участие в моей
жизни, ее мощнейшую харизму настоящего лидера", – написал Константин Райкин на
официальном сайте театра "Сатирикон".
15 Ноя 2019 в 1:15 PST
Константин Аркадьевич отметил, что смерть
большая потеря для искусства, а также большое горе для него лично. "Прощайте
родная, любимая Галина Борисовна..." – резюмировал Константин Райкин.
Напомним, художественный руководитель театра "Современник" скончалась 26 декабря. По предварительной версии артистка умерла от
отека головного мозга и отека легких.