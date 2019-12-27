Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой очень идет быть мамой. К такому выводу пришли поклонники после публикации архивных фото в Сети.

Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой очень идетбыть мамой. К такому выводу пришли поклонники после публикации архивных фото вСети.Алла Пугачева много времени уделяет детям от Максима Галкина– шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри. Королева поп-сцены старается окружитьмалышей теплом, любовью и многому их научить.Примадонна, например, отлично готовит. Она даже собственнойкухарке дает мастер-классы. Наследники помогают Алле Борисовне в приготовлениипищи. Несмотря на юный возраст, Лиза и Гарри уже способны самостоятельно сделатьпростое блюдо.Проводит время исполнительница не только на кухне. Знаменитостьпрививает детям любовь к музыке. Примадонна часто приводит чад к роялю и начинаетразучивать с ними песенки.Рядом с крохами Алла Пугачева расцветает. Так, по крайнеймере, считают ее поклонники. В фанатском инстаграм-аккаунте, посвященном ЛизеГалкиной, опубликовали коллаж из архивных фото Примадонны. В левой части кадра артистка держит на руках еще совсем маленькую Лизу, в правой – карапузаГарри.25 Дек 2019 в 11:15 PSTНа снимок обратили внимание поклонники . Фанатыне перестают обсуждать увиденное, сообщает ."Галчата-Пугачата😍 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Как они похожи на аллочку💐", "Лизуха мамина. Гаря папинпусть ростут на радость❤️❤️🙏🏻🙏🏻", "Просто загляденье. Какиехорошенькие. И Аллочка красавица!", "Алла здесь очень красивая!", "Солнышки,вот ради чего стоит жить!!!! Здоровья Вам!!!!", "Какие же вы молодцы, чтонаплевали на все условности и пересуды и получили этих прекрасных два подарка",– пишут поклонники .