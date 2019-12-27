Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили актуальные темы региональной повестки дня.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили актуальные темы региональной повестки дня.В разговоре также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений с отсылкой к запланированному на январь 2020 года визиту российского лидера в Израиль.Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками, а также отмечаемой в Израиле Ханукой. О подробностях разговора сообщается на сайте президента России.Ранее в четверг, 26 декабря, Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они обсудили ситуацию в Ливии.