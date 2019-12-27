Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии. Как говорится в сообщении, Путин и Конте акцентировали внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем.

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.Как говорится в сообщении, Путин и Конте акцентировали внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем.В этой связи стороны выразили поддержку усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН, передает "Россия 24".Как единое государство Ливия практически перестала быть единым государством после того, как в 2011 году был свергнут и убит Муаммар Каддафи.На недавней Большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что противоборствующие стороны в Ливии должны договориться, кто и как будет управлять страной.Ранее сообщалось, что Турция планирует отправить в Ливию армию.