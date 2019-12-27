В перерыве игры Ночной хоккейной лиги бизнесмен Геннадий Тимченко отметил, что Владимир Путин много работает и устает, а надо все-таки уделять время тренировкам. На это президент сказал: Мало спал – четыре-пять часов. Маловато.

Президент России Владимир Путин рассказал, что мало спит в последнее время.Телеканалу "Россия 24" удалось снять отрывок разговора Путина с бизнесменом Геннадием Тимченко в перерыве игры Ночной хоккейной лиги. Тимченко отметил, что президент много работает и устает, а надо "все-таки уделять время тренировкам". На это Путин сказал:"Мало спал – четыре-пять часов. Маловато ".Игра состоялась 25 декабря на катке на Красной площади. Команда Путина победила со счетом 8:5.