Ссора автомобилистов в Казани переросла в настоящее побоище, в результате которого пострадал один человек, а четыре машины были разбиты. Выяснение отношений сняли на видео.

Ссора автомобилистов в Казани переросла в настоящее побоище, в результате которого пострадал один человек, а четыре машины были разбиты. Выяснение отношений сняли на видео.По предварительной версии, владелец черной Skoda, выйдя из ресторана, повздорил с таксистом. Словами перепалка не ограничилась, но силой доказать свою правоту выпившему хулигану не удалось, поскольку он с трудом держался на ногах.Мужчина сел за руль и восстановил справедливость в духе игры GTA. На кадрах видно, как легковушка резко сдает назад, сносит двоих мужчин и таранит одну припаркованную машину, а потом срывается с места и врезается в стоящую спереди иномарку.Пострадавший уехал с места, предполагаемого виновника ДТП задержали, хотя сам он утверждает, что не садился за руль.