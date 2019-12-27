Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода Северный поток-2.

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток-2".Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что не будет конкретизировать характер ответных мер, напомнив, что Москва всегда отвечает на недружественные выпады в свой адрес.Дипломат заявила, что американские санкции противоречит свободной конкуренции и нормам международного права.Захарова отметила, что еще 10 лет назад западные партнеры говорили о том, что России нельзя увязывать свои политические интересы с энергетическим сектором, это разные вещи и вот оказывается, по мнению Вашингтона, что это не только можно, но и нужно делать.Ранее сообщалось о том, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в который включены санкции против тех компаний, которые принимают участие в строительстве российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 20 декабря документ подписал американский президент Дональд Трамп, и он вступил в силу.