Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис признался, что его команда не показала той игры, которая бы принесла победу россиянам в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против французского клуба АСВЕЛ.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис признался, что его команда не показала той игры, которая бы принесла победу россиянам в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против французского клуба АСВЕЛ."Мы были недостаточно хороши с самого начала. В последней четверти мы смогли вернуться с "-19", но было уже поздно. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы выиграть", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.Напомним, что "Химки" в гостях уступили АСВЕЛу со счетом 88:92 в рамках регулярного чемпионата Евролиги.