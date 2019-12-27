Вертолеты России передали отечественным вооруженным силам 20 боевых вертолетов, заявил глава холдинга Андрей Богинский. Среди них разведывательно-ударные Ка-52 Аллигатор, ударные Ми-28Н и транспортно-боевые Ми-35М.

"Вертолеты России" передали отечественным вооруженным силам 20 боевых вертолетов, заявил глава холдинга Андрей Богинский. Среди них разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-28Н и транспортно-боевые Ми-35М.Помимо этого, отметил Богинский, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В успешно завершил заводские испытания и переходит к государственным. Они займут весь 2020 год и будут проходить на четырех полигонах.Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", в свою очередь, проводит модернизацию разведывательно-ударных Ка-52. Конструкторы планируют увеличить расстояние, на котором электроника боевой машины обнаруживает и распознает цель, а также расширяют список вооружения, которое сможет применять вертолет.Между тем, модернизация Ми-28НМ завершена. Российские вооруженные силы уже получили первые обновленные вертолеты. Всего войска заказали 98 подобных машин, добавил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.