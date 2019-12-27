Несмотря на вывод значительной части сил из Сирии, США сохраняют присутствие в арабской республике. На некоторых участках американские и российские подразделения действуют в непосредственной близости друг от друга. В СМИ сообщили об опасном инциденте между военнослужащими двух стран.

Несмотря на вывод значительной части сил из Сирии, США сохраняют присутствие в арабской республике. На некоторых участках американские и российские подразделения действуют в непосредственной близости друг от друга. В СМИ сообщили об опасном инциденте между военнослужащими двух стран.Россияне подрались с американцами в городе Тель-Тамер впровинции на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел 25 декабря. Об этомсообщает "Рамблер" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию поправами человека".По некоторым данным, в город прибыл отряд американскихсолдат для от местных жителей некоей информации. На появление военных США людиотреагировали негативно: они принялись обвинять американцев в предательстве.В перепалку вступили российские солдаты, прибывшие вТель-Тамер. К счастью, от применения огнестрельного оружия стороны воздержалисьВ провинции Эль-Хасака российская военная полицияпатрулирует несколько маршрутов. По словам руководителя Центра по примирениювраждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, солдаты патрулируютучастки от населенного пункта Камишлия до Тель-Абу-Расайна и Мабрука, а такжеот Айн-Исы до Мабрук.Американцы вывели войска из северо-восточной Сирии в началеоктября в преддверии турецкой операции "Источник мира". Проживающиена этих территориях курды обвинили американцев в предательстве. Позже вдольграницы Сирии и Турции была создана зона безопасности. Ее патрулируют в томчисле российские военные.Российская военная полиция в Сирии— Вежливые люди (@vezhlivo)