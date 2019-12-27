Несмотря на вывод значительной части сил из Сирии, США сохраняют присутствие в арабской республике. На некоторых участках американские и российские подразделения действуют в непосредственной близости друг от друга. В СМИ сообщили об опасном инциденте между военнослужащими двух стран.
Несмотря на вывод значительной части сил из Сирии, США сохраняют присутствие в арабской республике. На некоторых участках американские и российские подразделения действуют в непосредственной близости друг от друга. В СМИ сообщили об опасном инциденте между военнослужащими двух стран.
Россияне подрались с американцами в городе Тель-Тамер в
провинции на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел 25 декабря. Об этом
сообщает "Рамблер" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по
правами человека".
По некоторым данным, в город прибыл отряд американских
солдат для от местных жителей некоей информации. На появление военных США люди
отреагировали негативно: они принялись обвинять американцев в предательстве.
В перепалку вступили российские солдаты, прибывшие в
Тель-Тамер. К счастью, от применения огнестрельного оружия стороны воздержались
В провинции Эль-Хасака российская военная полиция
патрулирует несколько маршрутов. По словам руководителя Центра по примирению
враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, солдаты патрулируют
участки от населенного пункта Камишлия до Тель-Абу-Расайна и Мабрука, а также
от Айн-Исы до Мабрук.
Американцы вывели войска из северо-восточной Сирии в начале
октября в преддверии турецкой операции "Источник мира". Проживающие
на этих территориях курды обвинили американцев в предательстве. Позже вдоль
границы Сирии и Турции была создана зона безопасности. Ее патрулируют в том
числе российские военные.
Российская военная полиция в Сирии
— Вежливые люди (@vezhlivo)