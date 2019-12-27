В матче открытии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России проиграла хозяйке турнира команде Чехии со счетом 3:4. Подопечные Валерия Брагина дважды по ходу встречи отыгрывались, сначала с 0:2, а затем 2:3, но в конечно итоге уступили.

В матче открытии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России проиграла хозяйке турнира команде Чехии со счетом 3:4. Подопечные Валерия Брагина дважды по ходу встречи отыгрывались, сначала с 0:2, а затем 2:3, но в конечно итоге уступили.У победителей встречи голами отметились Шимон Кубичек (3-я минута), Ян Мышак (8), Матей Блюмель (26), и Ян Еник (38), а в составе российской команды дубль оформил Егор Замула (11, 27) и единожды отличился Василий Подколзин (15). Стоит отметить, что у хозяев льда тремя голевыми передачами отметился Михал Теплы.Таким образом, Чехия с тремя очками вышла в лидеры группы В. В следующем матче турнира сборная России в субботу, 28 декабря, сыграет с командой Канады, а чехи в тот же день встретятся с немцами.